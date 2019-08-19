Son dakika… Büyük kriz yaratan tanker Komşu’ya geliyor

Deniz trafiğini izleyen internet sitelerine göre; gemi Akdeniz’de doğuya doğru ilerliyor. Geminin varış noktası ise Kalamata Limanı olarak belirlendi.

Gemi, ABD’nin gemiye el koyulması yolundaki talebinin Cebelitarık Yönetimi’nce reddedilmesinin ardından limandan demir aldı.

Washington Yönetimi, cuma günü geminin serbest bırakılacağına yönelik haberlerin basında yer almasından çok kısa süre önce bir ‘son dakika’ hamlesiyle mahkemeye başvurmuş ve gemiye el koyulmasını istemişti.

Cebelitarık mahkemesi ise ABD yeni bir gözaltı kararı çıkarılması yönündeki talebine uyamayacağını çünkü Washington Yönetimi’nin İran’a yönelik yaptırımlarının Avrupa Birliği’nde tatbik edilemeyeceğini açıkladı.

Cebelitarık’tan yapılan açıklamada ayrıca Devrim Muhafızları’nın Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak görülmediği vurgulandı.

Bu gelişmelerin ardından İran Adrian Darya-1 adını alan tankere eşlik etmek üzere donamaya ait gemileri sevk etmeye hazır olduğunu duyurdu.

BÜYÜK KRİZ YARATMIŞTI

Hindistan, Rusya, Litvanya ve Filipinler vatandaşı 29 mürettebatı bulunan gemi, 4 Temmuz’da İngiliz Deniz Piyadeleri’nin yardımıyla alıkoyulmuştu.

Britanya toprağı olan Cebelitarık, geminin Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlâl ederek Suriye’ye petrol taşıdığını iddia etmişti.

Bu gelişme, İngiltere ve İran arasında diplomatik kriz yaratmıştı. Tahran Yönetimi, ardından İngiltere bandıralı, İsveç sahipli petrol tankeri Stena Impero’ya Körfez’de el koymuştu.