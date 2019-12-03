Son dakika… Büyük kutlamalarla açıldı: Ütopya şehri görücüye çıktı

Ekonomik uçurumun en belirgin olduğu ülkelerin başında gelen Kuzey Kore’de şatafatlı bir tören ile “sosyalist ütopya” açıldı. Samjiyon kenti Kim Jong-un’un katılımıyla havai fişekler eşliğinde görücüye çıktı.

Ülkenin resmi gazetesi Rodong Sinmun açılış sırasında çekilen fotoğrafları kullanırken, karla kaplı kentte 4.000 konut ve 380 kamu binası yapıldığını açıkladı. Kuzey Kore tarafından yapılan resmi açıklamada ise kayak tesisi, otel, hastane ve kültür merkezlerinin yer aldığı belirtildi.

Pyongyang yönetiminin ülkede kutsal kabul edilen Paektu Dağı’nın eteklerinde kurulan kenti kendi kendine yeten bir ekonomi yaratma çabasında olduğu aktarıldı. Devlet medyasının “modern uygarlık timsali” olarak tanıttığı ve “sosyalist ütopya” olarak tasarlandığı iddia edilen kentin yapımı sırasında Pyongyang yönetiminin işçilere paralarını vermediği ve çok az yemek verdiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Öte yandan Kuzey Kore’de yaşanan kriz sebebiyle kentin inşaatının yıllarca devam ettiği açıklandı.