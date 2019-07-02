Son dakika… Büyük saygısızlık! Marş çalınırken arkalarını döndüler

AB üyesi ülkelerde Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerle göreve gelen Avrupa Parlamentosu temsilcileri, bugün Fransa’nın Strasbourg kentinde ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Brexit Partisi’nden 29 siyasetçi, AB’nin marşı olarak bilinen Beethoven’ın ‘Ode to Joy’ eseri çalınırken arkalarını döndü.

Parti lideri Nigel Farage, Muhafazakâr Parti’nin eski gölge İçişleri Bakanı Ann Widdecome ile Annunziata Rees-Mogg’un da aralarında bulunduğu grubun marş çalınırken arkasını dönmesi tepkiye yol açtı.

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İngiliz İşçi Partisi’nden David Lammy, Brexit Partisi üyelerini “İngiltere’yi dünyadan soyutlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapmakla” suçladı. Lammy, “Bu beceriksizler gururlu ve açık bir millete kötülük yapıyor. Onlardan utanıyorum” dedi.

Neil Coyle ise “Bildiğim Birleşik Krallık bu kadar saygısız değil” şeklinde tepki gösterdi.

Bu arada Liberal Demokratlar da “Brexit’i durdurun” yazılı tişörtlerle Parlamento’ya geldi.