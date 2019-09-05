Son dakika… Büyük skandal! Resmen rüşvet teklif ettiler

İlk olarak İngiliz Financial Times gazetesinin iddia olarak duyurduğu gelişme, bizzat ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından teyit edildi.

Bakanlık sözcülerinden biri, denizcilik şirketlerinin yanı sıra, bazı kaptanların da yabancı terör örgütlerine destek sağlamalarının sonuçları konusunda uyarıldığını ifade etti.

Sözcü ayrıca, ABD’nin terör örgütü olarak gördüğü İran Devrim Muhafızları’nın akamete uğratılmasını destekleyenler için oluşturulan “Adalet İçin Ödül” programının hâlâ yürürlükte olduğunu hatırlattı.

BİRKAÇ MİLYON DOLAR

Bakanlığın İran Eylem Grubu Başkanı Brian Hook’un ‘Grace 1’ olan adı ‘Adrian Darya 1’ olarak değiştirilen petrol tankerinin kaptanına tankeri ABD’nin el koyabileceği bir noktaya getirmesine ilişkin e-posta gönderdiği belirtilmişti.

Avrupa Birliği’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlâl ederek Suriye’ye petrol taşıdığı iddiasıyla Cebelitarık Yönetimi tarafından alıkoyulan tanker, geçen ay serbest bırakılmıştı.

Financial Times’a göre; Hook, tankerin Hint kaptanı Akhilesh Kumar’a gönderdiği 27 Ağustos tarihli e-postada, “Trump Yönetimi’nin gemiyi ABD’nin el koyabileceği bir yere getirmesi için birkaç milyon doları gözden çıkardığını” belirtti.

Hook’un mesajlarında, “Bu parayla dilediğiniz hayatı yaşayabilirsiniz ve yaşlılığınızda rahatınız yerinde olur. Bu kolay yolu seçmezseniz hayat sizin için çok daha zor olur” ifadelerine de yer verdi.

KAPTAN TEKLİFİ GÖRMEZDEN GELDİ

Kaptan Kumar’ın mesajları sahte olarak algılamaması için e-postalara ABD Dışişleri Bakanlığı’nın telefon numarası eklendiği belirtildi.

Kaptan Akhilesh Kumar’ın teklifi görmezden geldiği ve bunun üzerine ABD’nin ‘Adrian Darya 1’i kara listeye alırken kaptanı da kişisel olarak yaptırım listesine eklediği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif konuya ilişkin Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“ABD korsanlıkta başarısız olunca resmen şantaja başvuruyor: İran petrolünü bize teslim et ve birkaç milyon dolar al, aksi takdirde sana da yaptırım uygulanır. Birkaç hafta evvel aldığım Oval Ofis davetine çok benzer geliyor kulağa. Bir alışkanlık haline geliyor.”

‘Adrian Darya 1’ tankerinin önce Yunanistan’a, sonra Türkiye’ye doğru geldiği öne sürülmüştü. Son olarak geminin Lübnan’a doğru yol aldığı açıklandı.