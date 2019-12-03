Son dakika… Büyük zirve öncesi ‘Türkiye’ krizi derinleşiyor

NATO’nun 70’nci yıl zirvesi öncesi Reuters haber ajansına mülakat veren ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin İttifak’tan beklentisinin aksine terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YGP’nin ‘terör örgütü’ olarak tanımlanmasına destek vermedi.

İngiltere’nin başkenti Londra’ya giderken konuşan Bakan Esper, “Türkiye’ye mesajım şudur, bu müdahale planlarında yol almamız gerekiyor ve bu, onların kendi özel kaygılarıyla engellenemez” ifadelerini kullandı.

Mark Esper sözlerini şöyle sürdürdü: “İttifakın birliği ve hazırlıklı olması, daha büyük meselelere odaklanmanız gerektiği anlamına geliyor. Daha büyük mesele de NATO’nun hazırlıklıklı olma halidir. Herkes Türkiye’nin ajandasını onaylama niyetinde değil. Herkes onların tehdit olarak gördüklerini tehdit olarak görmüyor.”

YPG KONUSUNDA DESTEK YOKSA…

İngiliz Reuters haber ajansı, geçen hafta Türkiye’nin NATO’nun Baltık ve Polonya’ya yönelik savunma planlarına destek vermeyi reddedeceğini yazmıştı.

Ankara Yönetimi’nin gerekçesi ise Türkiye’nin YPG terör örgütüyle ilgili talebinin İttifak tarafından karşılanmamasıydı.

Türk bir diplomata dayandırılan haberde, Ankara'nın Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye karşı verdiği mücadelede daha fazla destek alamadığı takdirde, İttifak'ın Baltıklar ve Polonya için yaptığı plana destek vermeyeceği belirtilmişti.

NATO KRİTİK GÜNLERDEN GEÇİYOR

NATO 70’inci kuruluş yıl dönümü öncesi kritik günlerden geçiyor. Geçen ay Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, The Economist dergisine verdiği bir mülakatta çok tartışılan ifadeler kullanmıştı.

Fransa lideri, “Şu an yaşadığımız şey NATO’nun beyin ölümüdür. ABD, Avrupa projesine sırtını döndü. ABD ve NATO müttefikleriyle stratejik karar alma mekanizmasında bir koordinasyon yok” demişti.

Macron, Türkiye'nin güney sınırında terör unsurlarına karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nı da “Bir diğer NATO müttefikimiz Türkiye, bizim ilgimizin olduğu bir alanda haber vermeden askeri harekat düzenliyor” diyerek eleştirmişti.

ERDOĞAN’DAN MACRON’A SERT TEPKİ

Bu sözlerle Türkiye’nin NATO üyeliğini tartışmaya açan Macron’a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan 29 Kasım’da sert tepki gelmişti.

Erdoğan, Macron’un Barış Pınarı Harekâtı’na istinaden söylediği “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” ifadesine yanıt vererek, “Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir” dedi.

Bunun üzerine Fransa Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa’yı bakanlığa çağırdı. Açıklamada, Erdoğan’ın ‘aşağılayıcı’ yorumları nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

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