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Cadılar Bayramı partisinde dehşet: Ateş açıldı, onlarca yaralı var

ABD'nin turistik kentlerinden Los Angeles'ın Long Beach bölgesinde düzenlenen bir Cadılar Bayramı partisine dehşet yaşanıyor... En az bir saldırganın dahil olduğu silahlı saldırıda en az 3 kişi yaşamını yitirdi. 12 kişinin vurulduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr
10:29 -
Haberler Dünya
Cadılar Bayramı partisinde dehşet: Ateş açıldı, onlarca yaralı var

ABD’nin batı yakasındaki Los Angeles kentinde korkunç bir saldırı meydana geldi… Los Angeles’ın popüler ilçelerinden Long Beach’teki bir evde düzenlenen Cadılar Bayramı partisine silahlı saldırı düzenlendi.

Partiye katılanlara en az bir kişinin ateş açtığı belirtilirken ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 9 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yetkililer yerel saatle 22:44 sularında meydana geldiğini açıklarken görgü tanıkları yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Bölgede yaşayan bazı görgü tanıkları, “Evin bahçesinde en az 3 kişinin cansız bedeni vardı” dedi.

ABD saldırı silahlı saldırı son dakika
Son güncelleme: 11:00 30.10.2019
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