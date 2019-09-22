Son dakika… Canlı yayın kazası… Farkında bile varmadı

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Amerikalı televizyoncu, California’daki Anaheim Polis Merkezi’nin önünden canlı yayına bağlandı.

Sara Welch, polis tarafından kaçarken hayatını kaybeden bir adamın haberini aktarıyordu. Bu sırada Welch, “Bu kovalamaca sırasında ölen adama ulaşmaya çalıştık fakat yorum yapmak için müsait değildi” ifadesini kullandı.

Videonun internet yayınlanmasıyla birlikte Welch sosyal medyada alay konusu oldu. Yashir Ali adlı bir gazeteci, “Gülmekten ölüyordum” yazarken, bir kişi ise “E-posta göndermeyi denediniz mi” diye sordu.