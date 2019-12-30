Canlı yayında panik: Saldırgan pompalı tüfekle kiliseyi bastı, kilisede çatışma çıktı

ABD’nin Teksas eyaletindeki Fort Worth kentinde dün gece bir kilisede silahlar konuştu… Bireysel silahlanmanın sık sık tartışma konusu olduğu Teksas’ta dün gece West Freeway Katolik Kilisesi’nde düzenlenen ayin sırasında kapüşonlu bir saldırgan elindeki pompalı tüfekle dehşet saçtı. Aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu 100’den fazla insan panik içinde saklanmaya çalıştı.

Bir anda iki kişiyi vuran ve kilise cemaati içinde panik yaratan saldırgan Teksas’ta olduğunu unutmuş olsa gerek dikkatsizliğinin ve kilise cemaatinin keskin nişancılığının kurbanı oldu. Pompalı tüfeğin patlamasının ardından silahlarına sarılan çok sayıda insan adamın üzerine çullandı.

Kilisenin arka tarafındaki bir adam tek atışla saldırganı vurmayı başardı. Yere düşen saldırganın etrafını saran kadın ve erkekler kilise içinde düzeni sağlamayı başardı.

2 ÖLÜ, BİR AĞIR YARALI, İKİ HAFİF YARALI

Kilise yönetimi bu yılki ayinlerini YouTube üzerinden canlı yayınla internet kullanıcılarına açarken saldırı anlar da anbean kaydedildi. Yetkililer saldırganın ölü ele geçirildiğini ve bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yerel makamlar ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir diğer kişinin ise tedavisinin devam ettiğini duyurdu. Yetkililer saklanmak için kendilerini yere atan iki kişinin de hafif yaralı olarak hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Teksas Kamu Güvenliği Birimi’nin Bölgesel Direktörü Jeoff Williams, “Bu trajik bir durumdu ve neyse ki kahraman insanlar oradaydı. Çok sayıda insanı kurtardılar” dedi. Dallas Polis Departmanı Şefi Renee Hall ise saldırıyı “Korkunç bir şiddet olayı” olarak duyurdu.