Son dakika… Çavuşoğlu: ABD yaptırımları hakkında belirsizlik var

ABD ile Türkiye arasında ciddi bir gerilime sebep olan S-400 hava savunma sistemi hakkında Ankara’dan bir son dakika açıklaması geldi… Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, S-400’lerle ve Ankara-Washington hattında yaşananlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

S-400 hava savunma sisteminin en erken 2020 yılında aktif hale geleceğini söyleyen Çavuşoğlu, “ABD’nin yaptırımları konusunda belirsizlik var, Trump yaptırımları uygulamak istemiyor. Trump ve ABD yönetiminin CAATSA yaptırımlarını ertelemesini bekliyoruz. Trump verdiği sözleri tutmaya çalışıyor, ABD’den farklı sesler geliyor” dedi.

Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına yönelik açıklamalar hakkında ise Çavuşoğlu, “F-35 programının partner ülkeleri ABD’nin kararını kabul etmiyor. F-35 projesinden çıkarılma konusunda bir adım yok. Bazı personelin belli yerlere girmesini engelleme adımı oldu” dedi.

F-35’lerin verilmemesi halinde, Türkiye’nin kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidereceğini vurgulayan Çavuşoğlu, “ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız” dedi.

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