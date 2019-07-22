Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Çavuşoğlu: ABD yaptırımları hakkında belirsizlik var

Reuters bir son dakika haberiyle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarını dünya kamuoyuna duyurdu... Çavuşoğlu, S-400 sonrasında ABD'nin gündeme gelen yaptırımları konusunda belirsizlik olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Trump bu yaptırımları uygulamak istemiyor" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, S-400 sisteminin en erken 2020'de aktif hale geleceğini söyledi.

Sozcu.com.tr
11:14 -
Haberler Dünya
Son dakika… Çavuşoğlu: ABD yaptırımları hakkında belirsizlik var

ABD ile Türkiye arasında ciddi bir gerilime sebep olan S-400 hava savunma sistemi hakkında Ankara’dan bir son dakika açıklaması geldi… Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, S-400’lerle ve Ankara-Washington hattında yaşananlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

S-400 hava savunma sisteminin en erken 2020 yılında aktif hale geleceğini söyleyen Çavuşoğlu, “ABD’nin yaptırımları konusunda belirsizlik var, Trump yaptırımları uygulamak istemiyor. Trump ve ABD yönetiminin CAATSA yaptırımlarını ertelemesini bekliyoruz. Trump verdiği sözleri tutmaya çalışıyor, ABD’den farklı sesler geliyor” dedi.

Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına yönelik açıklamalar hakkında ise Çavuşoğlu, “F-35 programının partner ülkeleri ABD’nin kararını kabul etmiyor. F-35 projesinden çıkarılma konusunda bir adım yok. Bazı personelin belli yerlere girmesini engelleme adımı oldu” dedi.

F-35’lerin verilmemesi halinde, Türkiye’nin kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidereceğini vurgulayan Çavuşoğlu, “ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız” dedi.

Detaylar geliyor…

Son güncelleme: android-time 12:14 22.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more