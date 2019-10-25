Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Çavuşoğlu: ABD’ye nota verdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak için gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, terörist Mazlum Kobani ile ABD'nin görüşmesi ile ilgili olarak, "Hakkında kırmızı bülten olan teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Teröristleri meşrulaştırmaya başladığımız zaman yarın Bağdadi ile de görüşürler. Teröristlerle diyaloğa girmek geleneksel hale geldi" dedi. Çavuşoğlu, bu konuda ABD'ye yazılı nota verdiklerini de vurguladı.

Sozcu.com.tr
12:27 -
Haberler Dünya
Son dakika… Çavuşoğlu: ABD’ye nota verdik

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşen Bağlantısızlar Hareketi’nin zirvesine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, ABD’in terörist Mazlum Kobani ile görüşmesi hakkında çok sert ifadeler kullandı.

Çavuşoğlu, “Hakkında kırmızı bülten olan biriyle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez” dedi. Çavuşoğlu, “Teröristleri meşrulaştırmaya başladığımız zaman yarın Bağdadi ile de görüşürler. Teröristlerle diyaloğa girmek geleneksel hale geldi. Bu konuda ABD’ye yazılı nota ile ‘görüşme olamaz’ diye bildirdik” ifadesini kullandı.

Terörist Kobani, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “en çok aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde dokuzuncu sırada yer alıyor.

ABD Azerbaycan Dışişleri Bakanı Kobani mevlüt çavuşoğlu son dakika terörist
Son güncelleme: 13:11 25.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more