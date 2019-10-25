Son dakika… Çavuşoğlu: ABD’ye nota verdik

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşen Bağlantısızlar Hareketi’nin zirvesine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, ABD’in terörist Mazlum Kobani ile görüşmesi hakkında çok sert ifadeler kullandı.

Çavuşoğlu, “Hakkında kırmızı bülten olan biriyle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez” dedi. Çavuşoğlu, “Teröristleri meşrulaştırmaya başladığımız zaman yarın Bağdadi ile de görüşürler. Teröristlerle diyaloğa girmek geleneksel hale geldi. Bu konuda ABD’ye yazılı nota ile ‘görüşme olamaz’ diye bildirdik” ifadesini kullandı.

Terörist Kobani, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “en çok aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde dokuzuncu sırada yer alıyor.