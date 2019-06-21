Son dakika… ABD İran’ı vursa, Türkiye şok yaşayacaktı!

Bakan Çavuşoğlu, davet üzerine gittiği İran’da mevkidaşı Cevad Zarif ile bugün bir araya geldi.

İki bakan, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmek için toplantı salonuna geçti.

Çavuşoğlu dün Türk Hava Yolları’nın İsfahan ofisinin açılışına katılmıştı.

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SAVAŞIN EŞİĞİNE GETİREN SAATLER

– ABD ile İran'ı savaşın eşiğine getiren olay dün yaşandı.

– İran Devrim Muhafızları dün sabah saatlerinde güneydeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde hava sahası ihlâli gerekçe gösterilecek ABD'ye ait bir insan hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

– Akabinde ABD kanadı, hava sahası ihlâli iddiasını yalanlayarak, İHA'nın düşürüldüğünü teyit etti.

– Konuya ilişkin değerlendirmesi sorulan ABD Başkanı Donald Trump ise “İran büyük bir hata yaptı” dese de olayın insanı hatadan kaynaklanmış olabileceği yorumu yaptı.

– Türkiye saati ile bu sabaha karşı ise ABD medyasının iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Amerikan New York Times gazetesi, Associated Press haber ajansı ve ABC News kanalı, Amerikan ordusunun İran'ı vurmaya hazırlandığını duyurdu. Şafak saldırısı olarak planlanan operasyonun ise son anda durdurulduğu öne sürüldü.