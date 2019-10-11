Son dakika… Çavuşoğlu ve Stoltenberg’den ortak basın toplantısı

Barış Pınarı Harekâtı’nda üçüncü gün yaşanırken, İstanbul’a gelen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu basının karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu. Bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek Stoltenberg, “Türkiye ittifakımızın çok önemli bir üyesi” dedi.

Çavuşoğlu, “Müttefiklerimizin dayanışmasını görmek isteriz” ifadesini kullandı.

Stoltenberg, “NATO, Türkiye ile savunma sistemleri ile Türkiye’nin güney sınırlarını korumaktadır. NATO, Türkiye’deki askeri sistemlere 5 milyon dolardan fazla yatırım yaptı dolayısıyla bu NATO’nun Türkiye’yle dayanışma gösterdiğinin bir göstergesi” dedi.

Açıklamalarına devam eden Stoltenberg, “Türkiye çok zor bir bölgenin tam sınırında Bizim burada ortak düşmanımız var, IŞİD. Uluslararası toplum mutlaka koordineli bir şekilde IŞİD’lilerin orada nasıl tutulacağını bulmak zorunda. Teröristlerin kaçmasına müsaade edilmemeli. Türkiye’nin güvenliğini sağlamak görevimiz. Kazanımlar tehlikeye atılmamalı” dedi.

Çavuşoğlu, sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve iftiralar hakkında da, “Kara propagandayı daha önce de gördük. Kararlığımızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

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