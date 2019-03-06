Son dakika… Çavuşoğlu’ndan ABD’ye sert S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’den gelen S-400 açıklamalarına sert yanıt verdi. Çavuşoğlu, müttefik ABD ve NATO güçlerinin Türkiye’ye karşı uyguladığı silah satışı politikasını eleştirdi.

Çavuşoğlu, “Biz yıllarca müttefiklerimizden almak istedik ve müttefiklerimizden almak istediğimizi kendilerine resmen bildirdik. Bazen basit silahların bile satılmasına engel çıkartan bu müttefiklerimiz nedense S-400 aldıktan sonra rahatsız olmaya başladılar. Neden rahatsız oluyorsunuz? Şu an NATO müttefikiysek ve dayanışmamızı artırmamız gerekiyorsa o zaman Türkiye talepte bulunuyorsa sen de satacaksın. Eğer sen vermek istemiyorsan, Türkiye’nin başka birisinden ya da NATO dışı bir ülkeden almasına da karışmayacaksın” ifadelerini kullandı.