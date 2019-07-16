Son dakika… Çavuşoğlu’ndan AB’nin yaptırım kararına flaş yorum
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle Ankara'ya yaptırım kararı aldı. Bu karara bugün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Üsküp'te yanıt verdi. Uluslararası ajansların son dakika gelişmesi şeklinde paylaştığı açıklamada Çavuşoğlu, "Ciddiye almaya gerek yok, basit şeyler" dedi. Çavuşoğlu, "Uygulamanın mümkün olmadığını kendileri de biliyor. Rum Kesimi'ni tatmin etmek için kıytırıktan karar almak zorunda kaldılar" dedi.