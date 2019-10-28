Son dakika… Çavuşoğlu’ndan çarpıcı iddia: YPG’liler para karşılığı DEAŞ’lıları serbest bırakıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ankara’da yaptığı basın toplantısında öne çıkan sözleri şöyle:

– (ABD’nin Bağdadi operasyonu) Türkiye stratejik işbirliği ruhuyla hareket etti. DEAŞ elebaşı el Bağdadi’ye yönelik operasyon öncesinde Türkiye’yle bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunuldu.

– YPG’nin DEAŞ’lıları para için bıraktığı yönünde duyumlar geliyor. Terör örgütünden başka bir şey beklenmez.

– ABD, YPG’li teröristlerin çıktığını yazılı şekilde taahhüt etti. Fakat hem ara verdiğimiz dönemde de hem daha sonra ABD ile yaptığımız müzakerelerde de şunu söyledik; Çıkmayan birisi varsa ve taciz olursa Türkiye’nin bunları vurma hakkı vardır. Tek tük çıkmadıklarını görüyoruz, en son drone ile de saldırdılar. Bundan sonra çıkmayan varsa etkisiz hale getireceğiz.

– Çekilenler var ama henüz tamamının çekildiği söylenemez.

– Rus heyet Türkiye’ye geliyor. Rusya ile devriyeler nasıl olacak görüşülecek.