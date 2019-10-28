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Son dakika… Çavuşoğlu’ndan çarpıcı iddia: YPG’liler para karşılığı DEAŞ’lıları serbest bırakıyor

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu Barış Pınarı Harekâtı ve gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, YPG'lilerin para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bıraktığı bilgileri geliyor. Terör örgütünden başka bir şey beklenmez" dedi.

14:41 -
Haberler Dünya
Son dakika… Çavuşoğlu’ndan çarpıcı iddia: YPG’liler para karşılığı DEAŞ’lıları serbest bırakıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ankara’da yaptığı basın toplantısında öne çıkan sözleri şöyle:

– (ABD’nin Bağdadi operasyonu) Türkiye stratejik işbirliği ruhuyla hareket etti. DEAŞ elebaşı el Bağdadi’ye yönelik operasyon öncesinde Türkiye’yle bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunuldu.

– YPG’nin DEAŞ’lıları para için bıraktığı yönünde duyumlar geliyor. Terör örgütünden başka bir şey beklenmez.

– ABD, YPG’li teröristlerin çıktığını yazılı şekilde taahhüt etti. Fakat hem ara verdiğimiz dönemde de hem daha sonra ABD ile yaptığımız müzakerelerde de şunu söyledik; Çıkmayan birisi varsa ve taciz olursa Türkiye’nin bunları vurma hakkı vardır. Tek tük çıkmadıklarını görüyoruz, en son drone ile de saldırdılar. Bundan sonra çıkmayan varsa etkisiz hale getireceğiz.

– Çekilenler var ama henüz tamamının çekildiği söylenemez.

– Rus heyet Türkiye’ye geliyor. Rusya ile devriyeler nasıl olacak görüşülecek.

IŞİD mevlüt çavuşoğlu para son dakika Terör
Son güncelleme: 14:47 28.10.2019
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