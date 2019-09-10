Son dakika: Çavuşoğlu’ndan kritik Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD-Türkiye ilişkileri ve Suriye konusunda açıklamalarda bulundu. “ABD ile güvenli bölge konusunun ikinci bir Menbiç olmaması için uyarılarımızı yaptık” diyen Çavuşoğlu, “ABD’nin oyalama sürecine girmek istediğini görüyoruz. ABD’nin ortaya koyduğu tavır bizi tatmin etmiyor. ABD’nin Fırat’ın doğusudna attığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır” dedi.

Çavuşoğlu, “Bu müzakerelerden bir sonuç çıkmazsa biz her türlü hazırlığımızı yaptık bölgeye gireriz. Bölge istikrara kavuşturulur. Amerika ile birlikte çalışmak istedik. Amerika’nın tavrı daha çok PKK, YPG yanlısı bir tavırdır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye’nin planı hazır, bölgeye gireriz, buraları temizleriz” dedi.