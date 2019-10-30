Son dakika… Çavuşoğlu’ndan skandal tasarılara tepki: Oyunlarını bozduk, intikam alıyorlar

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki terör koridorunu temizlemek için yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı, uluslararası gündemdeki sıcaklığını koruyor. Harekâttan rahatsızlık duyan ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde dün Türkiye’yle ilgili iki skandal tasarı geçirildi.

1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak nitelendiren tasarı 405 oyla kabul edilirken, skandal hamle bununla da kalmadı. Bu oylamanın ardından Türkiye’ye Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle yaptırımlar öngören tasarı da 403 oyla kabul edildi.

Tasarıların ABD Kongresi'nin üst kanadı olan Senato'dan da geçmesi ve ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın onayını alması gerekiyor.

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‘GÖRMEZDEN GELEMEYİZ’

Söz konusu tasarıların ardından Türkiye’nin tepkisi de gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’ın bakanlığa çağrıldığı duyuruldu.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sert açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Bizim için yok hükmünde bir karar. Oyunlarını bozduk, intikam alıyorlar. Amerikan elçisini çağırdık, rahatsızlığımızı ilettik. Bağlayıcılığı yok diye görmezden gelemeyiz” dedi.

AKAR: İTTİFAK RUHUNA AYKIRI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da skandal tasarılarla ilgili konuştu. Akar, “İttifak ruhuna aykırı bir hareket” ifadelerini kullandı.