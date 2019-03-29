Son dakika… Çavuşoğlu’ndan vize açıklaması: Putin imzaladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı’nda bir araya geldi.

Ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu’nun öne çıkan ifadeleri şöyle:

– Rusya ile ikili ilişkilerimizin her geçen gün gelişmesinden mutluyuz. Ekonomik ilişkilerden kültüre kadar her alanda ilişkilerimiz daha iyiye gidiyor. Çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimizin yüzde 14 artması iyiye doğru gittiğimizin göstergesidir.

– Vize probleminin halledilmesi konusunda liderlerimizin ortaya koyduğu irade çerçevesinde Lavrov ile çalışıyoruz. Bir noktadan başladık, resmi pasaport ve TIR şoförlerine yönelik vize kolaylığı konusunda bir belgeyi Sayın Putin imzaladı.

– (S-400 anlaşmasıyla ilgili) Prensip olarak iki ülke arasındaki anlaşmaya üçüncü bir ülkenin karşı çıkması ve başka bir karar alması uluslararası hukuka aykırıdır. ‘Ben böyle istiyorum böyle olacak’ zihniyetinin geçerli olmadığını tüm dünyanın görmesi lazım. Bu anlaşmaya bağlıyız, üçüncü ülkeye satma gibi bir şey yok. Kendi ihtiyacımız için alıyoruz.

‘HUKUKUN AÇIK BİR İHLALİ’

Çavuşoğlu’nun ardından konuşan Lavrov ise ABD’nin Golan Tepeleri kararı hakkında konuştu. Lavrov, “Bunun (ABD’nin) davranışlarında sınırsız ve pervasız bir biçimde özgür olduğuna inanmasının bir göstergesi olduğunu hissediyorum. ABD bu keyfiliğini tehditler, ultimatomlar ve yaptırımlarla birleştirerek bu araçları uluslararası sahada kullanıyor. Buna tanık olmak çok üzücü” dedi.

Trump’ın kararının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğuna vurgu yapan Lavrov, ABD’nin uluslararası hukuka karşı bu tutumunu her yerde görmenin mümkün olduğunu söyledi. Lavrov buna örnek olarak da ABD’nin İran’la varılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesini ve Venezuela’da parlamento başkanı Juan Guaido’yu devlet başkanı olarak tanımış olmasını gösterdi.