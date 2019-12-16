Son dakika… Çevre aktivisti Greta fotoğrafı ortalığı karıştırdı… Meğer gerçek öyle değilmiş

16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg ile Alman demiryolu şirketi Deutsche Bahn arasında “First Class” gerilimi yaşanıyor… Her şey İsveçli aktivistin Cumartesi günü Twitter üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla başladı. Madrid’den İsveç, Almanya üzerinden seyahat eden Greta çok sayıda bavulunun yanında yerde otururken çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımın altına “Almanya’nın aşırı kalabalık trenlerinde yolculuk ediyorum. Sonunda eve gidiyorum” ifadesini kullanan Greta’nın bu paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı. Bu mesaj üzerine çok sayıda Deutsche Bahn yolcusu şirketin trenlerinin çok rötar yaptığını ve biletlerin çok pahalı olduğu konusunda yorumlarda bulundu.

Yorum yazanlar arasında Deutsche Bahn’ın resmi Twitter hesabı da vardı. Almanca yapılan paylaşımda Greta’ya iyi yolculuklar dilerken şirket, “Tren sayımızı ve koltuk sayımızı artırmak için çalışıyoruz” açıklamasını yaptı. Fakat Deutsche Bahn’ın bu mesajından kısa bir süren sonra bir mesaj daha paylaşıldı.

ALMANLAR YALANLADI

İkinci paylaşımda ise Greta ve ekibinin seyahatin bazı noktalarında “First Class” seyahat ettiği belirtildi. Deutsche Bahn, “First Class’ta otururken hizmetimizin ve ekibimizin ne kadar dost canlısı ve iyi olduğunu söyleseydiniz” yorumunu yaptı. Şirket Greta’nın Kassel ve Hamburg arasında First Class kompartımanda seyahat ettiğini duyururken ekip arkadaşlarının da Frankfurt’tan sonra aynı kompartımanda seyahat ettiğini açıkladı.

Bu gerilimin ardından Greta, yerde oturmaktan gocunmadığını söylerken “Bu durum tren taşımacılığına ilginin yüksek olduğunu gösteriyor” dedi. Öte yandan Greta, aktarma yaparken 2 trende yerde seyahat ettiğini söylerken, “Göttingen’den sonra oturdum ama bu bir sorun değil elbette bunu asla sorun etmedim” dedi.