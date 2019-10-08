Son dakika: Çevre ve doğa için sokağa çıktılar: Demokrasinin beşiğinde 200’den fazla gösterici gözaltında

Küresel ısınma, bilinçsiz tüketim, çevre kirliliği… Dünya üzerindeki yaşamı ve gelecek nesilleri tehdit eden bu unsurlarla mücadele etmek için kurulan Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) isimli grup başta İngiltere ve Avustralya olmak üzere birçok ülkede gösteriler düzenliyor. Dün İngiltere’nin başkenti Londra’da başlayan gösterilerde çevreciler bazı sokakları kapatırken, oturma eylemi gerçekleştirdi.

Gösteriler devam ederken 276 gösterici gözaltına alındı. İklim değişikliyle mücadelede acil durum ilan edilmesi çağrısı yapan grup üyelerinden bazıları kendilerini araçlara zincirlerken, bazıları da

Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın bulunduğu yolu kapatarak oturma eylemi düzenledi. Ağırlıklı olarak bakanlıklar ve parlamentonun bulunduğu Westminster bölgesinde bazı yolları ve köprüleri trafiğe kapatan eylemcilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor.

Extinction Rebellion grubu, nisan ayında da günlerce süren işgal eylemleri düzenlemiş ve gösterilerde binden fazla kişi gözaltına alınmıştı. Bu kez önlem alan polis, cumartesi günü eylemlerde kullanılacak malzemelerin bulunduğu bir binaya operasyon düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan 10 kişinin daha sonra serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Londra polisi, protestolara müdahale etmek için binlerce güvenlik personelinin görevlendirileceğini ve yasaları ihlal eden kişilerin, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemlerine katılsalar bile gözaltına alınacaklarını duyurmuştu.

İngiliz tabloid basını eylemlere İngiltere’de yaşayan çok sayıda sanatçının da katıldığını aktardı.

AVUSTRALYA DA KARIŞTI

Öte yandan Avustralya’da da çok sayıda gösterici sokaklara çıktı. Ülkenin Sydney, Melbourne ve Brisbane kentlerinde eylem yapan çevreciler birçok noktada sivil itaatsizlik yaptı. Önceki gün 49 göstericinin gözaltına alınmasından sonra bugün de Sydney’de 6, Brisbane’de 1 gösterici gözaltına alındı. Öte yandan Melbourne’de sabah saatlerindeki yoğun yağmura rağmen Victoria Eyalet Parlamentosu önündeki Spring Street’i trafiğe kapatan eylemciler, “Ne İstiyoruz? İklim Hareketi. Ne Zaman? Şimdi!” sloganı attı. Dün başlayan eylemlerin hafta boyunca devam etmesi bekleniyor