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Son dakika… Cezaevi isyanında dehşet! Kesik kafalarla futbol oynadılar

Brezilya'da en az 57 kişinin hayatını kaybettiği cezaevi olaylarında kan donduran görüntüler ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
11:35 -
Haberler Dünya
Son dakika… Cezaevi isyanında dehşet! Kesik kafalarla futbol oynadılar

Ülkenin kuzey eyaleti Para’ya bağlı Altamira kentindeki bir hapishanede rakip çeteler arasında yaşanan çatışmada bazı mahkûmların kafalarının kesildiği öğrenildi.

Kafası kesilen mahkûm sayısının en az 16 olduğu tahmin ediliyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin internet sitesinde yayınlanan videoda, isyanın çıktığı cezaevinin çatısında beş altı mahkûmun kesilen kafalarla futbol oynadığı görülüyor.

Olayın cezaevinin bir bloğunda bulunan çete üyelerinin, rakip çetenin kaldığı bloğu basıp ateşe vermesiyle patlak verdiği açıklandı.

200 kişi kapasiteli cezaevinde 311 kişinin kaldığı belirtildi.

Son güncelleme: android-time 11:44 30.07.2019
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