Son dakika… Çıplak fotoğrafları ortaya çıkan vekil istifa etti

ABD siyasetinde gündem Demokrat Vekil Katie Hill… Geçen hafta içerisinde uyuşturucu kullanırken çekilen çıplak fotoğrafları ortaya çıkan, yanında çalışan bir kadın bir de erkek danışman ile cinsel ilişki yaşayan Hill büyük tepki çekmişti.

Özellikle sık sık ırkçılık karşıtı açıklamalarda bulunan Hill’in Nazi döneminden kalma bir deseni kasıklarına yaptırması gündem olurken ABD’de birçok siyasetçi Hill’e istifa çağrısında bulunmuştu. Bir kadın ve bir erkek danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkan Hill bir süredir devam eden sessizliğini sosyal medya üzerinden bozdu.

Hill kişisel sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Henüz bir yıldır siyaset sahnesinde yer alan Hill, “Bu güne kadar yapmam gereken en zor şeydi ama bana güvenen seçmenim, halkım ve ülkem için bu kararı almak zorundaydım” dedi. Öte yandan Katie Hill’in eşiyle boşanma sürecinde oldukları da açıklandı.