Son dakika… Çipras’tan küstah Türkiye mesajı

Yunanistan Başbakanı Çipras açıklamalarda bulundu. Türkiye’yi Avrupa Birliği ve ABD’ye şikayet ederek resmen kendini acındıran Çipras, “Avrupa Birliği Türkiye’ye net bir mesaj verdi. Türkiye’nin agresif tutumu artıyor. Türkiye’yle iletişim kanallarımızı açık tutmak istiyoruz” dedi.

Çipras, Türkiye’nin sondaj çalışmalarına devam etmesi durumunda bir karşılıklarının olacağını da dile getirdi. Brüksel’deki Avrupa Birliği Zirvesi sonrasında konuşan Çipras, “Türkiye’nin agresif tutumu artıyor. Bu sadece Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile ilişkilerinde değil ABD ve Avrupa Birliği gibi önemli ülkelerde de karşımıza çıkıyor” dedi.

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