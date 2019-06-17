Çipras’tan küstah Türkiye çıkışı

Akdeniz’de sular ısınıyor… Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ankara’nın Kıbrıs adasının batısında doğalgaz sondajına başladığının doğrulanması halinde, Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların Avrupa Birliği (AB) ortaklarından olası yaptırım seçenekleri de dahil olmak üzere Türkiye’ye yönelik adımlar atılmasını isteyebileceğini belirtti.

Türk sondaj gemisi Mayıs ayından bu yana Kıbrıs’ın batısında demirli halde bulunuyor. Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan, geminin Rum kesiminin münhasır ekonomik bölgesine (EEZ) girdiğini iddia ediyor.



Çipras gazetecilere yaptığı açıklamada “(Türkiye’nin) Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde sondaj yapıldığı doğrulanırsa, önümüzdeki hafta (Avrupa Birliği) zirvesinde Türkiye’ye yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere ilgili kararların alınmasına zemin hazırlamaya karar verdik” dedi.

