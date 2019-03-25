Son dakika: Yunan Başbakan Çipras’tan Türk jetleri tacizi iddiası

Yunan Başbakan Çipras, 1821’de başlayan Rum isyanları sonucunda bağımsızlığını ilan eden Yunanistan’ın bağımsızlık yıl dönümünü kutlamak amacıyla Ege Denizi’ndeki Yunan adalarına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kullandığı helikopterin Türk F-16’ları tarafından engellediğini iddia etti.

Bu iddianın ardından Türk güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada herhangi bir engelleme ve tacizin söz konusu olmadığı Tükr jetlerinin normal görevini icra ettiği belirtildi.

Çipras olayla ilgili olarak, “Hava sahamızı ihlal eden jetlere, Yunan uçakları müdahale edene kadar helikopterimizi alçak irtifada tutmaya zorlandık. Yakıtlarını bir hiç uğruna harcadılar. Biz ülkemizin bütünlüğünü her zaman savunacağız” dedi.