Son dakika… Çırılçıplak soyunarak dönme dolaptan atladı

Adı açıklanmayan 50’li yaşlardaki adam, Rimini’deki bir lunaparkta bulunan dönme dolaba tırmandı. Adam en tepeye ulaştığında kıyafetlerini çıkardı ve kendini 50 metreden bıraktı.

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; dehşet verici olay önceki gün yaşandı. The Sun gazetesine konuşan bir tanık olayı şu sözlerle anlattı:

“Korkunçtu. Güvenliği atlattı ve akabinde dönme dolabın en tepesine tırmandı. Yaz gecesiydi ve bu nedenle park tıka basa doluydu. Tepeye çıkar çıkmaz, kıyafetlerini çıkardı ve birkaç dakika sonra atladı.”

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Olay sırasında etrafta birçok çocuk bulunduğunu anlatan tanık, “Hepsi yaşananları seyretti. Polis ve acil servis ekipleri olay yerine çok çabuk geldi fakat onu kurtarmak için yapılacak hiçbir şey yoktu” dedi.

Rimini polisi olaya ilişkin soruşturma başlattı.