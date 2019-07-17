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Genç kadın çırılçıplak soyunup köprüden atladı

Portekiz'in turistik sahip kentlerinden Porto'da genç bir kadın, etraftakilerin şaşkın bakışları arasında, çırılçıplak soyunarak 45 metrelik köprüden atladı.

Sozcu.com.tr
13:23 -
Haberler Dünya
Genç kadın çırılçıplak soyunup köprüden atladı

Şoke eden olay, metalden yapılan kemerli köprüdeki insanlar tarafından görüntülendi.

İngiliz Daily Star gazetesinin internet sitesinde yayınlanan görüntülerde, Brezilyalı olduğu öne sürülen üstsüz bir kadının pantolonunu çıkarıp aşağıda bekleyen kalabalığa attığı görülüyor.

Haberde adı belirtilmeyen kadın, çırılçıplak bir halde köprünün kenarında sendeliyor fakat sonra dengesini sağlamayı başarıyor. Hemen ardından ise zerre kadar tereddüt etmeden nehre atlıyor. Genç kadının şans eseri nehir kenarına sapasağlam ulaştığı da görüntülere yansıyor…

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50 metreden suya atlamanın beton zemine çakılma etkisi yarattığı düşünülürse çılgın kadının ne kadar şanslı olduğu anlaşılabilir.

Çıplak kadının yetkililer onu durdurmaya gelmeden nehre atladığı öğrenildi. Güvenlik güçlerinin olayın ardından bölgede arama çalışmaları yaptığı, fakat olayla ilgili herhangi bir şüpheliyi bulamadığı belirtildi.

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Son güncelleme: android-time 13:42 17.07.2019
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