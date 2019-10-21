Clinton’dan, Trump’a mektup göndermesi

Diplomasinin kurallarını adeta yerle bir eden ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı mektup geçen haftaya damga vurmuş ve büyük tepki toplamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit edercesine yazılan mektubu çok sayıda siyasetçi ve devlet insanı eleştirirken, ABD’nin eski first lady’si ve eski dışişleri bakanı Hillary Clinton da Twitter’dan Trump ile adeta dalga geçti.

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Trump ile başkanlık yarışına giren Hillary Clinton dün gece Twitter üzerinden Donald Trump’ın mektubunu eleştirdi. Clinton, komedyen Jimmy Kimmel’ın programında kullanılan kurgu bir mektubu Twitter’dan takipçileriyle paylaştı. Clinton’ın paylaştığı “hayali” mektubu eski ABD Başkanı John F. Kennedy, Sovyetler Birliği’nin lideri Kruşçev’e yazıyor. Clinton’ın “Arşivde bulundu” ifadesiyle paylaştığı hayali mektupta, JFK mevkidaşına, “Eğer füzeleri Küba’dan çıkarırsan herkes seni sever. Beni çok zor durumda bırakıyorsun. Seni sonra çaldıracağım” ifadelerini kullanıyor.