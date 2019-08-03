Çok basit görünüyor ama kafalar allak bullak!

Oldukça basit görünen soru şu: 8÷2(2+2)=?

Sosyal medya cevap konusunda ikiyi bölündü. Bir kesim yanıtın 1 olduğunu, diğer kesim 16 olduğunu söylüyor. Peki sizin cevabını ne?

Gelelim işin uzmanının çözüm yoluna…

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İngiltere’deki University College London’da matematik doçenti olan Hannah Fry, akıl karıştıran soruya ilişkin İngiliz Daily Mail gazetesine konuştu.

İki popüler matematik kitabı yazan Fry, sorunun yazılış biçiminin cevap konusunda muğlaklık yarattığını belirtiyor.

Parantez içindeki hesap kolay. 2+2=4. Fry da herkesin kolaylıkla bulabileceği bu işleme dikkat çekiyor. Fakat hesabın geri kalan kısmı ne anlama geliyor?

Seçenekler şöyle:

A) 8÷(2×4)=1

B) (8/2)×4=16

35 yaşındaki matematik hocasına göre; “Bu verilerle net bir yanıt vermek imkânsız.”

Sonuç olarak Hannah Fry, hem 1 hem 16 yanıtının doğru olduğunu ve sonucun sizin işlemi nasıl yorumladığınıza bağlı olduğunu ifade ediyor.