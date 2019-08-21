Son dakika… Çok vahim bir tablo: Kaçıyorlar

Türkiye-Rusya-İran garantörlüğünde varılan mutabakatla oluşturulan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde 17 Eylül 2018’den bu yana 945 bin 992 sivil yerinden edildi.

İdlib sakinleri, rejiim güçleri ve müttefiki Rusya’nın hava saldırılarından kaçıyor. Kent sakinleri araçlarına eşyalarını yükleyerek Türkiye’de doğru geliyor.

İdlib kenti kırsalındaki Akrabat ilçesinden yola çıkan siviller, Suriye-Türkiye sınırında çaresizlik içinde barınacak yer arıyor.

HAN ŞEYHUN’DA SICAK SAATLER

Öte yandan, İdlib’e bağlı Han Şeyhun kasabası nisan ayı sonunda Suriye Ordusu ve müttefikleri tarafından başlatılan askeri operasyonun temel hedefiydi.

Rusya öncülüğündeki hava saldırıları, İdlib’in güneyindeki toplulukları kırıp geçirmiş ve 500 bin kişinin evlerini terk etmesine yol açmıştı. Son günlerde ise bu saldırılar durmuştu.

Radikal örgütler, İdlib içinde ve vilayetin büyük bölümünde Esad karşıtı diğer savaşçılarla karışmış durumda…

Terör örgütlerinin buradaki varlığı ise Rusya ve Suriye tarafından ülkenin tüm kuzeybatısında tekrar kontrolü sağlamak için bir bahane olarak kullanılıyor.

KRİTİK BİR KASABA ÇÜNKÜ…

Han Şeyhun, İdlib’e yönelik operasyonda oldukça kritik bir nokta, Zira kasaba, İdlib’i güneydeki Hama şehriyle bağlayan ana yolun üzerinde bulunuyor.

Nisan 2017’de kasabada sarin saldırısı düzenlenmiş ve en az 92 kişi hayatını kaybetmişti.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ve Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen soruşturma, saldırıdan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad güçlerini sorumlu tutmuştu.

ABD uçakları ise Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla sarin saldırısını düzenleyen jetlerin kalktığı hava üssünü vurmuştu.