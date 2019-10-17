Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya gezisini iptal etti iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecek hafta gerçekleşecek Japonya ziyaretini iptal ettiğine yönelik iddialar yerel basında gündem konusu oldu. İmparator Naruhito’nun taç giyme törenine katılması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın neden Japonya’ya gitmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.

22 Ekim’de Sokuirei-Seiden-no-Gi seremonisine katılması beklenen Erdoğan’ın 23 Ekim’de başkent Tokyo’da bir konuşma yapması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’ya en son Haziran ayında Osaka’daki G20 Zirvesi kapsamında gitmişti. Erdoğan İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako ile bir araya gelmişti.