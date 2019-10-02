Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden komedyenden flaş hamle

Almanya’da her açıklaması olay yaratan ve neredeyse bir krize sebep olan komedyen Jan Böhmermann ülke gündemine bomba etkisi yaratan bir karar aldı. 3 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden ve Ankara-Berlin hattında ciddi bir krize sebep olan Böhmermann siyasete atıldığını duyurdu.

Devlet televizyonunda haftalık program yapan komedyen, Sosyal Demokrat Parti’ye katıldığını açıkladı. Ülkenin en eski partisi olmasına rağmen 156 yıllık tarihinin en çalkantılı dönemini geçiren Sosyal Demokrat Parti’nin gelecek bahar ayında yapılacak başkanlık yarışına katılması beklenen Böhmermann ülkede tartışma yarattı.

38 yaşındaki Böhmermann’ın SPD’ye katıldığını duyuran isim ise SPD’nin Genel Sekreteri Lars Klingbeil oldu. Klingbeil sosyal paylaşım platformu Twitter’dan, “Partiye hoş geldin yoldaş Jan Böhmermann” mesajını paylaştı.

ALMAN MAHKEMESİ ŞİİRİ YASAKLAMIŞTI

Geçmişte bu kadar çok skandala sebep olan Böhmermann’ın siyasete atılması sosyal medyada kafaları karıştırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Böhmermann’ın siyasete atılmasının diplomatik açıdan sorunlu olduğunu söylerken bazı kullanıcılar da bu kararı desteklediğini açıkladı.

Böhmermann, 31 Mart 2016’da Almanya’nın ZDF kanalında yayınlanan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden bir şiir okumuş ve yaşananların ardından Türkiye Almanya’ya nota vermişti. Almanya’daki Hamburg Eyalet Mahkemesi 10 Şubat 2017’de şiirin bazı bölümlerinin tekrarlanmasını yasaklamıştı. Almanya Anayasa Mahkemesi de bu kararı onamıştı.