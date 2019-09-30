Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kaşıkçı için başyazı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington Post gazetesi için bir makale kaleme aldı. Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini değerlendiren Erdoğan, “Washington Post yazarı Kaşıkçı’nın öldürülmesi 11 Eylül 2001’deki terör saldırıları haricinde 21’inci yüzyılın en tartışmalı olayıdır. 11 Eylül haricindeki hiçbir olay uluslararası düzene bu kadar ciddi bir tehdit oluşturmamıştır. Bir yıl geçmesine rağmen uluslararası kamuoyunun halen bu konuda çok az şey bilmesi ciddi bir endişe kaynağıdır” ifadesini kullandı.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Ankara’nın şeffaflık politikası izlediğini söyleyen Erdoğan, Türk makamların ellerindeki veri ve bulguları Suudi Arabistan ile birlikte ABD, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerle paylaştığını hatırlattı.

Birleşmiş Mileltler raportörü ile birlikte ortak çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, “Bizim Suudi Arabistan ile uzun süren arkadaşlığımız sessiz kalmamıza sebep olmaz. Aksine Türkiye’de sıkça kullanılan bir deyim vardır, dost acı söyler. Krallık içindeki bir gölge devlet için 15 kişilik bir suikast timi Kaşıkçı’yı öldürdü. Suudi devleti ya da Suudi halkı öldürmedi. Aksini düşünmek çok ciddi sorunlara sebep olur” dedi.

Erdoğan makalesini, “Türkiye Kaşıkçı cinayetini aydınlatmak için çalışmalara deva medecek. Geçen yıl bu gazetede yazdığım makalede hatırlattığım gibi aynı soruları soracağım. Kaşıkçı’nın parçaları nereden? Suudi gazetecinin ölüm emrini kim verdi? 15 kişilik suikast timini kim seçti ve kim iki ayrı uçakla İstanbul’a gönderdi” sözleriyle sonlandırdı.