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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çarpıcı açıklama: Gülücük atıyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen "Küresel Mülteci Forumu"nda konuştu. Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarı için destek çağrısı yapıldığında "dünya devlerinin sadece gülücük attığını" söyledi.

Sozcu.com.tr
13:18 -
Haberler Dünya
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çarpıcı açıklama: Gülücük atıyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları özetle şöyle:

* İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler mültecilere kotalar koyarken biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık.

* Birkaç münferit hadise dışında mültecileri ötekileştirecek, dışlayacak, onları düşmanlaştıracak hiçbir üzücü olay yaşanmadı.

* Suriyelilerin çalışma izni almalarının yasal zeminini hazırladık. İstihdam edilmelerini teşvik ettik.

* Suriye’de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisinde geri dönüşler, en az terörle mücadele kadar önemlidir. Mültecilerin yurtlarına dönüş hakkı tartışma götürmez. Suriye’de geri dönüşün tesisi en az terörle mücadele kadar önemlidir.

* İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler mültecilere kotalar koyarken biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık.

* Sığınmacılar için bütçemizden harcadığımız rakam 40 milyar doları aştı. Dışarıdan gelen yardım ise son derece sınırlı. AB’den 450 milyon Euro geldi geliyor diyorlar ancak henüz gelmiş değil.

Suriye’nin yeniden imarı için destek verin dediğimiz zaman dünyanın devleri bize sadece gülücük adıyor.

* Petrol kuyularını korumak için harcanan çaba, varil bombalarından kaçan çocuklar için harcanmadı.

* Petrol kuyularında bulunan petrolü gelin beraber çıkaralım, Suriyeliler için harcayalım diyorum, yanaşmıyorlar.

Cumhurbaşkanı Euro Hadise İsviçre son dakika TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 13:37 17.12.2019
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