Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretiyle ilgili flaş açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ile başkent Washington’da gelecek hafta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ziyareti ABD basınının gündeminde… Ülkenin çok okunan gazetelerinden Washington Post, konuyla ilgili kapsamlı bir dosya haber yayınladı.

Geçen hafta Temsilciler Meclisi’nden peş peşe geçen Türkiye karşıtı iki tasarının ardından gerilen ilişkileri normale döndürmesi beklenen ziyaret ile ilgili Washington Post muhabiri Peter Hermann bir haber yazdı.

Gazeteye konuşan Washington DC Polis Şefi Peter Newsham, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olacağını söyledi. Washington Post’un haberinde 2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında Türk korumalar ile terör örgütü yandaşları arasında yaşanan arbede dünya basınının gündemine geldiği hatırlatılırken Newsham’ın, “Güvenlik planlarının detaylarını paylaşmam mümkün değil fakat geçen sefer yaşanan olayların bir benzerinin yaşanmaması için bütün önlemlerimizi alacağız” sözlerine yer verildi. Newsham’ın Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle temas halinde olduğu da kaydedildi.

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2017 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında terör örgütü destekçileri ile Türk korumalar arasında arbede yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yaşanan olaylar hakkında Amerikan polisinin yaşananları engellemek için hiçbir şey yapmadığını söylemişti.