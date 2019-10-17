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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mülteci açıklamasına Macaristan’dan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği, mültecileri Avrupa Birliği ülkelerine gönderme konusuyla ilgili Macaristan'dan kritik bir açıklama geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Eğer Türkiye mülteciler için kapıyı açarsa, güneyimizdeki Sırbistan sınırında güç kullanırız" ifadesini kullandı.

11:01 -
Haberler Dünya
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mülteci açıklamasına Macaristan’dan yanıt

Önceki gün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hafta sonu gerçekleşen yerel seçimde bazı kilit şehirlerin yönetimini kaybeden Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz dönemde gündeme getirdiği, mülteci konusu hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Ordumuzu işgalci olarak nitelerseniz kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi size yollarız” sözlerini gündeme getiren Orban, “Eğer Türkiye, mevcut mülteci akınına yüzbinlerce yeni göçmen gönderirse, Macaristan sınırını ve Sırbistan-Macaristan hattını korumak için güç kullanmak zorunda kalırız ve biz böyle bir hamle yapmak istemiyoruz” dedi.

Avrupa Avrupa Birliği Cumhurbaşkanı Macaristan Sırbistan son dakika Türkiye
Son güncelleme: 11:25 17.10.2019
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