Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mülteci açıklamasına Macaristan’dan yanıt

Önceki gün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hafta sonu gerçekleşen yerel seçimde bazı kilit şehirlerin yönetimini kaybeden Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz dönemde gündeme getirdiği, mülteci konusu hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Ordumuzu işgalci olarak nitelerseniz kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi size yollarız” sözlerini gündeme getiren Orban, “Eğer Türkiye, mevcut mülteci akınına yüzbinlerce yeni göçmen gönderirse, Macaristan sınırını ve Sırbistan-Macaristan hattını korumak için güç kullanmak zorunda kalırız ve biz böyle bir hamle yapmak istemiyoruz” dedi.