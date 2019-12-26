Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri dünyada gündem oldu

Akdeniz’de tansiyon dinmek bilmiyor… İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Akdeniz’de sondaj çalışmaları yapmasıyla birlikte başlayan gerilimde bugün sıcak bir gelişme yaşandı.

Geçen haftalarda Türkiye ile Libya arasında deniz sınırları konusunda mutabakata varılmasına karşı çıkan ülkeler peş peşe açıklama yaparken bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya konusunda yaptığı açıklama uluslararası kamuoyunda bomba etkisi yarattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye ile Libya tarafında onay süreçleri tamamlanan mutabakat yürürlüğe girmiştir. Hazırlanan deniz yetki alanlarıyla ilgili haritamızı BM nezdinde kayda geçirdik. Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini meclisimize sunacağız. Meclisten bu tezkereyi geçirip davete icabet edeceğiz. Biz Libya’nın meşru hükümetinin yanında davete icabet ediyoruz. Çeşitli Avrupa ve Arap ülkelerince desteklenen darbeci generale karşı mücadle yürüten Trablus yönetimine her türlü desteği vereceğiz” sözleri uluslararası basının gündemini değiştirdi. Farklı ülke ve coğrafyalardan birçok basın ve medya kuruluşu Erdoğan’ın sözlerini manşetlerine taşıdı.

İsrail’in köklü gazetelerinden Yedioth Aharonot, “Erdoğan, Türkiye’nin Libya’ya asker göndereceğini söyledi” sözlerini manşetlerine taşırken Katar merkezli Al-Jazeera da benzer bir ifadeyi manşet yaptı. Al-Jazeera, “Erdoğan Libya’ya asker gönderme planını duyurdu. Erdoğan, Ocak ayında meclisin bunu oylamasını beklediğini söyledi” ifadesini kullandı.

Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP) ise, “Erdoğan: Türk vekiller Libya’ya asker göndermeyi oylayacak” başlığıyla servis ettiği haberde Trablus hükümetinin Türk askerlerini davet ettiği vurgulandı. Fransa merkezli haber ajansı AFP de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini abonelerine servis etti. Erdoğan’ın Ankara’da söylediği sözleri aktaran ajans Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Tunus’a düzenlediği sürpriz ziyareti de hatırlattı.

AVUSTURYA, MACARİSTAN, FRANSA…

Macaristan merkezli haber sitesi 444.hu da gelecek hafta konunun meclis gündemine gelebileceğini okurlarına aktardı. İtalyan haber ajansı ANSA ise, “Ocak ayında meclis Hafter güçlerine karşı hükümete destek vermesi için askerlerin Libya’ya gönderilmesini oylayacak. Bu konu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı” diyerek 7 Ocak’ta meclisin açılacağını hatırlattı.

Avusturya’nın çok okunan gazetelerinden Der Standard da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini okurlarına aktardı.

Fransa’da sol tandanslı gazete Liberation da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclisin Ocak ayında Hafter güçlerine karşı mücadele eden Libya hükümetine destek vermek için asker gönderilmesinin oylanacağını açıkladı” şeklinde duyurdu.