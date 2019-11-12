Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesinde kritik başyazı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın gerçekleşmesi planlanan ABD ziyareti öncesinde Washington Post yayın kurulu bir başyazı yayınlayarak gündemi değerlendirdi.

“Trump, Erdoğan’ın ziyaretini dört gözle bekliyor. Tek bekleyen de o olabilir” başlığının kullanıldığı makalede, geçen hafta Erdoğan’ın bu ziyaretini iptal edebileceği hatırlatılırken, “Daha önceki ziyaretinde yaşanan arbede dolayısıyla birçok insan bu iptale sevinebilirdi. Fakat Erdoğan, bu ziyareti iptal etmedi ve Başkan Trump’la görüşecek” ifadesi kullanıldı.

Makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önceki ABD ziyaretlerinde de gerilimin arttığını hatırlattı.