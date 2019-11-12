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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesinde kritik başyazı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta gerçekleştireceği ABD ziyareti öncesinde ülkenin çok okunan gazetelerinden Washington Post'ta bir başyazı yayınlandı. "Yayın Kurulu" imzasıyla yayınlanan yazıda, "Trump, Erdoğan'ın ziyaretini dört gözle bekliyor. Tek bekleyen o olabilir" başlığı kullanıldı.

Sozcu.com.tr
10:14 -
Haberler Dünya
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesinde kritik başyazı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın gerçekleşmesi planlanan ABD ziyareti öncesinde Washington Post yayın kurulu bir başyazı yayınlayarak gündemi değerlendirdi.

“Trump, Erdoğan’ın ziyaretini dört gözle bekliyor. Tek bekleyen de o olabilir” başlığının kullanıldığı makalede, geçen hafta Erdoğan’ın bu ziyaretini iptal edebileceği hatırlatılırken, “Daha önceki ziyaretinde yaşanan arbede dolayısıyla birçok insan bu iptale sevinebilirdi. Fakat Erdoğan, bu ziyareti  iptal etmedi ve Başkan Trump’la görüşecek” ifadesi kullanıldı.

Makale, Washington Post’un editöryal kurulu tarafından yazıldı.

Makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önceki ABD ziyaretlerinde de gerilimin arttığını hatırlattı.

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Son güncelleme: 10:20 12.11.2019
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