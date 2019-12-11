Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’a laf etti ama kapıyı da açık bıraktı

Suriye lideri Esad, ülkesini 8.5 yıldır harap eden iç savaş nedeniyle her zaman yaptığı gibi Avrupa’yı, Türkiye’yi ve ABD’yi suçladı. Avrupalı ülkeleri aşırılıkçıları finanse etmekle suçlayan Esad şunları söyledi:

“Basit bir soruyla başlayalım. Bu sorunu kim yarattı? Avrupa’da neden mülteciler var? Çünkü Avrupa ve elbette ki ABD, Türkiye ve diğerleri tarafından desteklenen terörizm yüzünden. Fakat Avrupa Suriye’de yaratılan kaosun ana oyuncusu. Yani ne ekersen onu biçersin.”

“Avrupa’yı neden ana oyuncu olarak nitelendirdiği” yolundaki soruya Esad, “Çünkü açıkça destek verdiler. Avrupa Birliği, Suriye’deki teröristleri birinci gün, birinci hafta ya da başından bu yana destekledi. Suriye hükümetini suçladılar ve Fransa gibi bazı rejimler silah gönderdiler” yanıtını verdi.

RUSYA-TÜRKİYE ANLAŞMASI

Rusya’nın Türkiye ile taviz vererek uzlaşmasına ilişkin bir soruya ise Esad’ın yanıtı şu şekilde oldu: “Rusya’nın rolünü anlamak lazım, Rusya’nın ilkelerini anlamak zorundayız. Rusya uluslararası hukuka ve o hukuka dayanan uluslararası nizamın Rusya’nın ve dünyadaki herkesin çıkarına olduğuna inanıyor. Yani onlar Suriye’yi destekleyerek, uluslararası hukuku destekliyorlar; bu işin bir noktası. İkincil olarak, teröristlere karşı olmak, Rus halkının ve dünyanın geri kalanının çıkarınadır.”

Suriye Devlet Başkanı bu konuda düşüncelerini aktarmaya şöyle devam etti: “Yani, Türkiye ile olmak, bu tavizi vermek, Türkiye’nin işgalini desteklemek anlamına gelmiyor; tersine Türkleri Suriye’yi terk etmeleri yolunda ikna etmek için bir rol oynamak istiyorlar. Türkleri desteklemiyorlar.”

DENGEYİ SAĞLAMAK İÇİN

Türklerle ve Kürtlerle ilgili olarak ABD’nin ve Batı’nın olumsuz rolü nedeniyle Rusların dengeyi sağlamak üzere devreye girdiği savunan Beşar Esad, Rusya’nın pozisyonun çok açık olduğunu belirtti: Suriye’nin toprak bütünlüğü, egemenliği. Suriye’nin toprak bütünlüğü, Türkiye’nin işgaliyle çelişiyor. Bu çok açık ve net.”

Monica Maggioni ardından “Uzun vadede siz ve Sayın Erdoğan arasında bir görüşme planı var mı?” sorusunu yöneltti. Esad ise “Bir gün yapmak zorunda kalırsam, bundan gurur duymam” yanıtını verdi.

MESELE SURİYE’NİN ÇIKARLARI

Devamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için “fırsatçı bir İslamcı” ifadesini kullanan Esad, “Her zaman söylerim. Benim işim, yaptıklarımdan ya da yapmadıklarımdan ötürü mutlu olmak ya da mutsuz olmak değildir. Mesele benim duygularımla ilgili değil, Suriye’nin çıkarları. Bu yüzden çıkarlarımız nereye gitmeme gerektirse oraya giderim” dedi.