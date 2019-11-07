Son dakika… Dehşet kamyonunda sıcak gelişme

İngiltere’de 23 Ekim’de yaşanan korku dolu olayın detayları ortaya çıktı… Bir kamyonun dorsesinde bulunan 39 insan cesedi bütün dünyada şok etkisi yaratmış ve kısa bir süre sonra olayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başlamıştı.

İngiliz polisi ve adli tıp uzmanları, kurbanların soğutucu özelliğe sahip dorsede en az 15 saat aralıksız kapalı kaldığını belirlemiş ve olayla ilgili soruşturmayı derinleştirmişti.

Essex’te yaşanan korkunç olayın ardından kurbanların Çinli olduğu iddia edilmiş ve bu konuda incelemelerin devam ettiği açıklanmıştı. Bugün Vietnam polisi konuyla ilgili açıklama yaptı. Vietnam polisi Londra yakınlarında meydana gelen olayda yaşamını kaybeden 39 kişinin Vietnamlı olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, “23 Ekim’de yaşamını kaybeden 39 kişinin Vietnamlı olduğunu tespit ettik. Kurbanlar, Haiphong, Hai Duong, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh ve Hue bölgesinde yaşıyordu” ifadesi kullanıldı.