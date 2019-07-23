Dehşet verici görüntü! Seyir halindeyken üzerine yıldırım düştü

Florida eyaleti geçen hafta şiddetli yağmur ve fırtınaya teslim oldu. Fort Myers kentinde kendi anlatımlarına göre arkadaşlarıyla buluşmak için yola çıkan bir çift, şiddetli fırtınanın ortasında kaldı.

İddiaya göre; aracın ön koltuğunda oturan kadın, gökyüzünde çakan şimşekleri görüntülemek için cep telefonuna sarıldı. Kadın kayıt yaptığı sırada öndeki aracın üzerine yıldırım düştü.

Görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşan ABD'li kadın şu açıklamayı yaptı:

“Eşim ve ben, şehir dışındaki arkadaşlarla buluşmak için güneyde bulunan Fort Myers’a gidiyorduk. Kara bulutları gördük. Ancak bunun tipik Florida fırtınası olduğunu düşündüm. Kayıt almaya başladım. Çünkü şimşekleri çekmeyi planlıyordum. Ama asla bunun olacağını hayal etmemiştim.”

Bölge polisi, kazayla ilgili herhangi bir yaralanma ya da trafik kazası bilgilendirmesinin kendilerine ulaşmadığını açıkladı.

Gündüz vakti çekildiği anlaşılan videoda yıldırım düşmesiyle görüntünün bir anda kararması, görüntünün orijinalliğine dair şüphe uyandırdı.