Son dakika… Dehşete düşüren istihbarat raporu: Tarih verdiler, terör hortlayabilir

Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi’ndeki özel gözlemciler, son dönemde gerilemesine karşı hâlâ önemli bir tehdit teşkil eden radikal dinci terörün kaygılandıran bir resmini çizdi.

Raporu hazırlayan gözlemciler, uluslararası terörizmde son dönemde yaşanan duraklamanın kısa süre içinde sona erebileceğini ve yeni yıl öncesi yeni bir saldırı dalgasının mümkün olabileceğini belirtti.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; BM gözlemcileri, IŞİD saflarında savaşmaya giden ve sağ kalmış olabilecek 30 bin yabancı teröriste ilişkin kaygıları gündeme taşıdı. Raporda, IŞİD üyelerinin Türkiye’ye kaçmaya çalışabileceği de belirtildi.

Buna göre; söz konusu yabancı savaşçılar yakın gelecekte uluslararası bir kaygı kaynağı haline gelebilir. Bazıları el-Kaide’ye katılabilir, bazıları ortaya çıkabilecek başkaca terör örgütlerine girebilir. Bazıları örgüt lideri olabilir ya da terör örgütlerine üye kazandıran pozisyonlara geçebilir.

Rapor, teröristlerin Türkiye, Fransa, Belçika ve Almanya’da yüzlerce sivili katlettiği 2015 ve 2016’dan bu yana daha az başarılı saldırı gerçekleştirdiğinin altını çizse de Avrupa için tehdit seviyesinin yüksek olmaya devam ettiğini belirtiyor.