Son dakika… Delip geçti! İlk bakışta kanınız çekilecek

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre; rahip olduğu öğrenilen Hallowell, kıyıdan 20 metre kadar açıklarda dalış yapıyordu.

Denizden olta kurşunlarını çıkarmak için dalan Hallowell, zıpkının kazaen tetiklenmesi sonucu korkunç bir şekilde yaralandı. Zıpkının mızrağı Hallowell’in başına saplandı.

Hızla plaja çıkan rahip çevredekilerden yardım istedi. İlk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Pietermaritzburg’da bir hastaneye kaldırılan Hallowell’in tedavisi sürüyor.

TEK KELİMEYLE MUCİZE

Connie Hallowell, korkunç kazayı mucizevi bir şekilde hafif yaralanarak atlattı. Zıpkının mızrağının Hallowell’in beynine ya da gözüne isabet etmediği açıklandı. Mızrak göz çukurunun hemen arkasında geçse de Hallowell’in iki gözünde de bir görme kaybı bulunmadığı öğrenildi.

Hastaneden açıklama yapan Hallowell, kendisi için dua eden herkese teşekkür etti ve kendisini iyi hissettiğini söyledi: “Çok, çok iyiyim. İyileşiyorum. Yakında sizleri görmek için sabırsızlanıyorum. Tanrı sizi korusun.”