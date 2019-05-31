Der Spiegel’den güvenli bölge iddiası

Haberde, Washington ve Berlin arasında yürütülen “gizli görüşmeler” sonucunda Alman hükümetinin “güvenli bölgenin korunması için askeri katkıya hazır olduğunun sinyalini verdiği” iddia edildi. Haberde, bunun için Alman hükümetinin Washington’a Ürdün'de konuşlandırılmış askerlerin görev süresinin uzatılması önerisini sunduğuna işaret edildi.

Almanya, IŞİD ile mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyona Tornado keşif uçakları ve havada yakıt ikmali yapabilen uçak ile destek veriyor. Suriye ve Irak’ta yürütülen operasyonlara verilen lojistik destek için Ürdün'de konuşlandırılan Alman birliğinin görev süresi 31 Ekim 2019’da sona eriyor.

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığı habere göre, eğer Alman meclisi bölgede görev yapan Alman askerlerinin görev süresinin uzatılmasına onay verirse, ABD’nin Kuzey Suriye'de kurmayı planladığı güvenli bölgede Alman hava kuvvetlerinin de destek sağlaması mümkün olabilecek.

POMEPO BERLİN YOLCUSU

Konunun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yarın başlayacak Berlin ziyaretinde ele alınması bekleniyor. Pompeo’nun Başbakan Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda Türkiye ve ABD arasında görüşmeler yürütülüyor. Türkiye, güvenli bölgede terör örgütü PKK’nın Suriye kanadı YPG unsurlarının bulunmaması gerektiğini savunuyor.

ABD ise terör örgütü YPG'nin ana unsuru olduğu Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) IŞİD'e karşı mücadelede önemli bir ortağı olarak görüyor.