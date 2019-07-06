Son dakika… Devlet memurunun çıplak pozları ortalığı karıştırdı

Sibirya’daki Tümen belediyesinde çalıştığı öğrenilen 27 yaşındaki memur, Playboy dergisinin Rusya baskısı tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasına katıldı.

Tümen Belediyesi’nden kaynaklar, Rus medyasına yaptıkları açıklamada, erotik fotoğrafları nedeniyle Anufriyeva’nın görevden ayrılmasının talep edildiğini duyurdu.

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Anufriyeva ise ayrıntılarına girmemekle birlikte artık memur olmadığını duyurdu: “Ayrılma kararı verdim. Neden olduğunu tartışmak etik dışı olur. İşverenime saygı gösteriyorum ve bunu tartışmamayı tercih ediyorum.”



Anna Anufriyeva daha önce Rus toplumunu ikiyüzlülükle suçlamış ve “Neden sadece modellerin, aktrislerin, fitness eğitmenlerinin ve blogger’ların bedenlerini sergilemesine izin veriliyor” diye sormuştu.

Genç kadın, çıplak fotoğraflarını sevdiğini söyleyerek, “Uyumlu kadın bedenini bir kusursuzluk formu olarak görüyorum. Lütfen yargılamayın, sadece keyfini çıkarın” ifadelerini kullanmıştı.

Anufriyeva’nın derginin takvimine girmek için yarışmaya katıldığı belirtildi.

ANUFRİYEVA’YA TEPKİ YAĞDI

Genç kadının çıplak fotoğraflarına halktan ciddi tepkiler de geldi.

Örneğin Rus bir sosyal medya kullanıcısı, “Bizim bürokratlarımızın çıplak bedenlerinden başka sergileyecek hiçbir şeyi yok mu” sorusunu sordu.

Bir başkası ise Anufriyeva’nın “devlet memurluğuna uygun olmadığını” savundu.

Anufriyeva, daha önce de Rusya’yı terk ederek Batı’da yaşamak istediğini söylediği için eleştiri oklarının hedefi olmuştu.