Son dakika… Dikkat çeken diyalog… Türkiye Rusya’dan bu uçaklardan mı alıyor

Erdoğan ve Putin görüşmeye geçmeden önce Jukovski kentindeki fuarı gezdi. Rus lider Putin mihmandarlığında Türk heyeti, Ankara’nın F-35 programından çıkarılmasının ardından Rus devlet savunma sanayi şirketi ROSTEC Başkanı Sergey Çemezov tarafından Türkiye’ye teklif edilen Su-57 uçağını inceledi. Bu sırada Erdoğan, “Biz bundan mı alacağız” diye sorarken, Putin ise “Alabilirsiniz” yanıtını verdi.

Ankara ile Washington arasındaki ipler Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle kopma noktasına gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump içeriden gelen baskılara direnerek CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme) Yasası kapsamındaki yaptırımları devreye sokmasa da, Ankara’yı ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 savaş uçağı programından çıkarmak için düğmeye basmıştı.

AYNI SÜREÇ TRUMP DÖNEMİNDE DE İŞLİYOR

Başkan Trump her fırsatta Türkiye’nin Rusya’ya selefi Barack Obama döneminde mecbur bırakıldığını; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’den Patriot hava savunma sistemi alma girişimlerinin önünün Obama tarafından kesildiğini belirtti. Fakat benzer bir süreç şimdilerde Trump döneminde yaşanıyor.

Zira; ABD Ankara’ya yaptığı 3.5 milyar dolarlık Patriot hava savunma sistemi teklifini resmen geri çektiğini geçen hafta duyurdu. Ayrıca ne gerekçeyle olursa olsun, Türkiye F-35 programından çıkarıldı. Bu tabloda, milli güvenliği her daim tehdit altında olan Türkiye, ihtiyaç duyduğu silahları NATO müttefiki ABD’den alamadığı için alanda en gelişmiş ülkeler arasında başı çeken Rusya’ya yaklaşıyor.

SU-57 NASIL BİR UÇAK?

Peki, Türkiye’nin radarında olduğu Erdoğan’ın sözleriyle de tescillenen Su-57 nasıl bir uçak? Tıpkı F-35 gibi yeni havacılık ve radar teknolojileri kullanılarak üretilen Su-57’nin pek fazla özelliğini bilmiyoruz. Çünkü üretici firma Suhoy, bu uçakla ilgili çok fazla ayrıntıyı kamuoyuyla paylaşmadı.

Bilinen özelliklerine göre; çift motorlu ve tek pilot koltuğu bulunan uçak, ‘hayalet uçak’ olarak tanımlanıyor; yani radarda görünmeme özelliği bulunuyor. ABD yapımı F-35’lere göre daha fazla mühimmat taşıyabiliyor ve bir hayli daha hızlı. F-35’ler saatte 1930 kilometre hıza ulaşabilirken, Su-57’ler saatte 2 bin 600 kilometre hıza çıkabiliyor. Ancak F-35’lerin görünmezlik özelliğinin Rus rakibine göre daha etkin olduğu belirtiliyor.

Maliyet bakımından da Rusya’nın ürettiği Su-57, Amerikan Lockheed Martin tarafından üretilen F-35’e göre daha makûl. F-35’ler 80 ila 104 milyon dolar, Su-57 ise 40 ila 45 milyon dolara mâl oluyor.