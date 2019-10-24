Son dakika… Diktatör Franco’nun mezarı taşınıyor

1930’ların ikinci yarısında gerçekleşen İspanya İç Savaşı sonrasında 1975’e kadar İspanya’yı demir yumrukla yöneten General Franco’nun naaşı bugün taşınıyor… Ülkede büyük tartışmalara sebep olan Franco’nun naaşı başkent Madrid’in 50 kilometre dışındaki bir dağın yüzeyine oyulan kilisedeki anıt mezarından Madrid’deki eşinin yanına nakledilecek.

Franco’nun kemiklerinin Valle de los Caidos isimli anıt mezardan çıkarılacak. İspanya İç Savaşı’nda yaşamını kaybeden ve savaşın iki tarafını oluşturan Cumhuriyetçiler ile Milliyetçilerden toplam 37 bin kişinin mezarının da aynı anıtta bulunması tartışmaları alevlendirmişti. İspanya’da geçen yıl göreve başlayan Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez, Franco’nun kemiklerinin çıkarılmasının kendisi için bir öncelik olduğunu söylemişti.

Yıllardır büyük bir tartışmaya sebep olan Franco’nun mezarının taşınmasına Franco’nun ailesi karşı çıkmış ve konu yargıya taşınmıştı. Mahkeme, mezarın açılmasına oy birliğiyle karar verirken, Franco’nun ailesinin temyiz başvurusu da haksız bulundu.

Bugün Franco’nun akrabaları anıt mezardan çıkarılan naaşı taşıyarak araca götürdü.