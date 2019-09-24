Son dakika… Diktatörün mezar yeri değiştiriliyor

İspanya’da bir süredir tartışma konusu olan faşist diktatör Francisco Franco’nun mezarı hakkında flaş bir açıklama geldi. İspanya Yüksek Mahkemesi faşist diktatör Franco’nun mezarının taşınmasına karar verdi. Yüksek Makheme, sosyalist hükümetin Franco’nun mezarının devlet anıt mezarından daha az tartışmalı bir yere taşınması kararını destekledi.

Yüksek Mahkeme, Franco'nun ailesinin mezarın taşınmamasını eğer taşınırsa da Madrid'de bulunan aile mezarlığına taşınması talebini reddetti. Francisco Franco, 1930'da İspanya iç savaşını kazanmasının ardından 1975'yılına kadar ülkenin başında kalıp ve bu dönemde ülkeyi diktatörlükte yönetmesiyle dünya tarihine geçmişti.

Yüksek Mahkeme bugün oy birliği ile “Francisco Franco'nun ailesinin mezarın taşınmaması talebinin tamamen reddedilmesi” kararını verdi. Mahkeme ayrıca ailenin Franco'nun yeni mezarının yerini belirleyemeyeceğini açıkladı.

FAŞİZMİN MERKEZİ HALİNE GELDİ

Franco'nun mezarı Madrid yakınlarındaki Valle de los Caídos'da bulunan iç savaşta hayatını kaybeden on binlerce insanın mezarının yanında bulunuyor. Büyük amcasını 1936'da kaybeden Silvia Navarro, BBC'ye yaptığı açıklamada “Franco'nun öldürdüğü insanlarla birlikte gömülü olması çok saçma, bazıları hala Franco İspanya'nın kurtarıcısıymış gibi onu yüceltiyor” dedi.

Bazı kesimler tarafından bu mezarlık faşizmin zafer anıtı ve aşırı sağın mabedi olarak görülüyor. İspanya hükümeti Franco'nun mezarının yüceltilebileceği hiçbir yerde olmaması gerektiğini düşünüyor. İspanyol medyasında yer alan habere göre, Franco'nun mezarının 10 Kasım'da gerçekleşecek erken seçimden önce taşınması bekleniyor. Franco'nun mezarının eşinin mezarının yanına Kuzey Madrid'de bulunan El Pardo mezarlığına taşınması planlanıyor.