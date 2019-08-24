Son dakika… Dış basın Emine Bulut’u dünyaya böyle duyurdu

WASHINGTON POST

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, 38 yaşındaki Bulut’un öldürüldüğü anları yansıtan videoyu betimleyerek başladığı haberinde, olayın aktivistleri, siyasetçileri ve ülkedeki diğer saygın figürleri, kadına yönelik şiddete karşı harekete geçirdiğini yazdı.

WP, bazı insan hakları gruplarının “Ölmek istemiyoruz” hashtag’ini kullanarak Türkiye genelinde protesto eylemleri düzenleyeceklerini açıkladıklarını aktırırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Twitter’dan yayınladığı şu mesaja da haberinde yer verdi:

“Ölmek istemiyorum”… Bugüne kadar cinayete kurban giden tüm kadınların çığlığıydı aslında. EmineBulut'u erkek şiddeti nedeniyle kaybettik.”

BBC

İngiliz yayın kuruluşu BBC ise konuya ilişkin haberinde, “Emine Bulut: Bir anne cinayeti üzerine Türkiye’de öfke” başlığını verdi.

Bir annenin eski eşi tarafından çocuğunun gözü önünde öldürülmesinin Türkiye’de şok dalgaları yaydığının belirtildiği haberde, 2019’un ilk yedi ayında ülkede 245 kadının öldürüldüğü hatırlatıldı.

BBC haberinde katil Fedai Veran’ın mahkemede “Çocuğumuzun velayeti üzerine konuşurken, beni aşağıladı, ben de yanımda getirdiğim bıçakla onu bıçakladım” şeklindeki ifadesine de haberde yer verdi.

İngiliz yayın kuruluşu, Beşiktaş futbol takımının “Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz! Kadın cinayetlerinin son bulmasını, faillerin en ağır cezalarla yargılanmasını diliyoruz. Alışmayacağız, susmayacağız!” mesajını da takipçilerine duyurdu.

ASSOCIATED PRESS

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı da Emine Bulut’un tüm Türkiye’yi mahveden görüntülerini haberleştiren uluslararası yayın kuruluşları arasında yer aldı.

AP, AKP’nın bir kadının 10 yaşındaki kızının önünde öldürülmesinin ülkeyi dehşete düşürmesinin ardından, kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı savaş sözü verdiğini yazdı.

Associated Press’in haberinde, Bulut’un “Ölmek istemiyorum”, evladının ise “Anne, lütfen ölme” diye haykırışlarının yer aldığı görüntülerin betimlemesi yer aldı.