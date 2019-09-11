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Son dakika… Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ilhak sözlerine üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Uluslararası toplumu İsrail'in hukukun temel ilkelerini pervasızca ayaklar altına alması karşısında tepki vermeye çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu, bu hafta sonu yapılacak seçimler öncesinde, Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile Ölü Deniz'in kuzeyinin ilhak edilebileceğini söyleyerek seçim vaadinde bulunmuştu.

Sozcu.com.tr
15:44 -
Haberler Dünya
Son dakika… Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e çok sert tepki

Hafta sonu İsrail’de yapılacak seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu’nun seçim vaadi olarak “Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi ile Ölü Deniz’in kuzeyinin ilhak edilecektir” açıklamasına Ankara’dan tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Netanyahu’nun bu ifadelerine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, 17 Eylül'de gerçekleştirilecek genel seçimleri kazandığı takdirde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasadışı yerleşimleri ilhak edeceği yönündeki beyanları İsrail'in on yıllardır devam eden işgalinin ve hukuk tanımaz uygulamalarının yeni bir tezahürüdür. Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez. Tüm uluslararası toplumu İsrail'in uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını pervasızca ayaklar altına alması karşısında sessiz kalmayıp, en güçlü şekilde tepki vermeye çağırıyoruz.Türkiye, kardeş Filistin halkının yanında durmaya ve Filistin Devleti'nin haklı bağımsızlık mücadelesini tüm gücüyle desteklemeye devam edecektir” ifadesi kullandı.

Son güncelleme: android-time 15:50 11.09.2019
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